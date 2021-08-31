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Gündem HDPKK'ya peşkeş çekilen İSPARK batıyor! Zararın boyutu dudak uçuklattı
Gündem

HDPKK'ya peşkeş çekilen İSPARK batıyor! Zararın boyutu dudak uçuklattı

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'ye bağlı İSPARK, iflasın eşiğine geldi. İSPARK'ın zararının son 2 yılda 115 milyon liraya ulaştığı ve yakında konkordato ilan edilebileceği belirtildi. İSPARK kadrolarının yerel seçimlerde oy karşılığında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye peşkeş çekilmesi hafızalarda halen daha tazeliğini korurken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi yaptığı "İSPARK niye zarar etsin? Eğer zarar ediyorsa kaçak vardır" şeklindeki açıklaması yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 17:21:00 - 2021-08-31 17:22:16

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK, gün geçtikçe batıyor. AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye devrettiği İSPARK'ın zararı, iki yılda 115 milyon liraya çıktı. İSPARK'ın bu zararı, CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açtı.

Yıl sonu zarar beklentisi 200 milyon lira

Konuyla ilgili durumu bugünkü köşesine taşıyan Ataklı, yıl sonunda zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK'ın yakında konkordato ilan edebileceğini söyledi.

"İBB böyle giderse kaybeder"

Otopark işletmeciliğinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Can Ataklı, görevli maaşlarının dışında sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgularken, İBB'nin bu durumu düzeltmediği takdirde iflasla İSPARK'ı kaybedebileceğini de yazdı.

Seçimlerde HDP'ye peşkeş çekildi

Seçimlerde sandığa HDP desteği olmadan gidemeyen CHP yönetimi, İstanbul'da HDP'ye oy karşılığında belediye ve iştiraklerinde kadro sözü vermişti. İSPARK'ın da HDP'ye seçim sürecinde ödül olarak verildiği biliniyor.

İmamoğlu "neden zarar etsin?" demişti... Kendi batırdı

Seçimlerden önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İSPARK niye zarar etsin? Eğer zarar ediyorsa kaçak vardır" demişti.

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