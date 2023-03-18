HDPKK'ya çıt çıkarmayıp utanmadan HÜDA PAR'a saldırıyorlardı: İsmail Saymaz ve ekibinden görülmemiş geri adım!

Halk tv'deki 'Perdenin önü arkası' adlı programda siyaset gündemine ilişkin yapılan tartışmada, HÜDA PAR hakkındaki 'Hizbullah bağlantısı' iddialarına yer veren yorumlarından geri adım atan konuşmacıların son yorumları ve komedi tadındaki geri adımları dikkat çekti.

Halk TV'de, Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın Hizbullah hakkındaki son açıklamalarına İsmail Saymaz ve Mehmet Tezkan tarafından yapılan önceki yorumların aksine ilginç yorumlar yapıldı. Konuşmacıların daha önceki Hizbullah-HÜDA PAR bağlantısını ileri süren yorumlarının tersine HÜDA PAR'ı 'aklayan' ifadeler kullanması, sosyal medyadaki takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Daha önce İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hüda Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Habertürk'te izledim. Ne parti programında yazılan görüşlerden geri adım attı ne de Hizbullah'a terörist dedi. 'MHP'nin hassasiyetlerini MHP'nin temsilcisine sorun' dedi. Gayet tutarlı" ifadelerini kullanmıştı.