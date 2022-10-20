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Gündem HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler
Gündem

HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler

HDPKK İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Meclis'te yaptığı konuşma sırasında hükümeti hedef alarak 'Sonunuz Saddam gibi olacak' diyerek tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 00:27:00 -
HDPKK'lı Pekgözegü'den TBMM'de skandal sözler

TBMM Genel Kurulunda, grupların ortak önergeleriyle Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının, Amasra'daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin önergeleri, birleştirilerek ele alındı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Erdoğan grup toplantısında, 'PKK'lılar 5-10 çocuk yapıyor' dedi. Önce Kürtler diyordu, şimdi örgüte bağladı. Kürtlerin tamamına, 'PKK'lısınız' dediler. Bütün Kürt halkını terörist olarak görmenin bilinçaltının yansımasıdır." görüşünü savundu.

Turan tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları, esefle ve nefretle reddediyoruz." dedi.

Tehdit etti

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözü, "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." diyerek iktidarı tehdit etti.

"85 milyonun kardeşliğini bu dile rağmen devam ettireceğiz"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün, AK Parti sıralarına doğru "Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak." diye seslenmesi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "85 milyonun kardeşliğini bu dile rağmen devam ettireceğiz. Ancak ya bu ifadesini yanlış duyduğumuzu revize ederek söylesin ya da zapta geçmesine razı olsun." dedi.

HDP'li Pekgözegü'nün skandal tehdidi tutanaklara böyle yansıdı

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime verdiği aranın ardından Pekgözegü'ye yerinden söz verdi.

Pekgözegü, "Dün gece Twitter üzerinden çeşitli görüntüler izledim, kimyasal silah kullanıldığına dair çeşitli videolar gördüm ve gerçekten bütün geceyi çok huzursuz geçirdim. Kürt kardeşliğinden bahsedilirken ben şunu söyledim: 'Saddam'dan bir farkınız kalmadı.' demek istedim çünkü orada kullanılan yöntemleri, Kürtlere karşı kullanılan yöntemleri kastettim ve bu amaçla bir cümle kurdum." açıklamasında bulundu.

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