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Gündem HDPKK'lı Gergerlioğlu ve Bakan Derya Yanık arasında engelli aylığı tartışması! 'Gergerlioğlu rezil olmaya doymuyor'
Gündem

HDPKK'lı Gergerlioğlu ve Bakan Derya Yanık arasında engelli aylığı tartışması! 'Gergerlioğlu rezil olmaya doymuyor'

HDPKK'nın Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yüzde 98 engelli olduğunu söylediği Yakup Ali Çetin adlı vatandaşın ailesine engelli yakını aylığının verilmediğini iddia etti. İddia sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gergerlioğlu'na gerekli cevabı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 20:18:00 - 2022-10-09 20:28:49
HDPKK'lı Gergerlioğlu ve Bakan Derya Yanık arasında engelli aylığı tartışması! 'Gergerlioğlu rezil olmaya doymuyor'

HDPKK Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yüzde 98 engelli olduğunu söylediği Yakup Ali Çetin adlı vatandaşın ailesine engelli yakını aylığının verilmediğini, engelli Yakup'un daha da kötüleştiğini ve ailesinin çile çektiğini ifade etti.

'Yalana ne gerek var!'

Gergerlioğlu'nun attığı tweete Bakan Yanık'tan cevap geldi. Yanık, "Yalana ne gerek var! Bakanlığımız gerek hane ziyaretleriyle, gerek başvuru, gerekse de ihbar yöntemiyle bize ulaşan vakaları incelemekte ve ihtiyacı olan kişiye hızla gerekli sosyal hizmet ve sosyal yardımı yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

'Tüm evraklar bende'

Gergerlioğlu, Bakan Yanık'ın tweetini alıntılayıp şu ifadelere yer verdi:

"Ne yalanı sn. Bakan, ne yalanı.!? İnsan bir utanır şu tweeti atmaya! Yapman gereken engelli yakını aylığını vermen! İftirayı bırak, aylardır yapmadığını yap! Yapmazsanız sizi mahcup etmeye devam edeceğim. Tüm evraklar bende, tweet atmadan önce bir araştırır insan, ayıp!"

'21 bin 780 aileye destek sağladık'

Bakan Yanık, Gergerlioğlu'nun sert sözlerine karşılık ise şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Gergerlioğlu oluşturmaya çalıştığınız algıyı bozduğum için üzgün değilim. Biz Bakanlık olarak bu aileye en yüksek yardım kalemlerimizden olan engelli evde bakım yardımını istedikleri tarihten itibaren ödemeye başladık. Bizim vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik pek çok sosyal yardım kalemimiz var. Bunlardan biri de Evde Bakım Yardımı. Bu yardım kapsamında 2022 yılı şubat ayından bu zamana Çetin ailesine toplamda 21 bin 780 TL tutarında destek sağladık. Halihazırda aile bu yardımdan yararlanmaya devam ediyor. Eylül ayı ödemesi ailenin hesabında. Ekim ayı ödemesi ayın 15’inde.

'Çetin adına 1.53 dekar arazi kaydı bulunuyor'

Her yardım programımızın farklı kriterleri mevcut. Söz konusu ailenin Bütünleşik Sistem kontrolünde eş Eyüp Çetin adına 1.53 dekar arazi kaydı bulunuyor. Ailenin gider beyanı, gelir beyanının çok üzerinde. Böyle durumlarda bu durum farklı yerlerden belgelenmemiş gelir anlamına geldiği için, ailenin geliri ile gideri arasındaki fark, gelir beyanının üzerine eklenir. Bu gibi kriterler sosyal yardımın farklı başlıklarını etkiler. Hal böyleyken Bakanlığımızdan sosyal yardım alan aileleri de kapsayacak şekilde başlattığımız ve kriterleri daha esnek tuttuğumuz Türkiye Aile Destek programından da bu ailemize katkıda bulunmak üzere çalışmalar sürmektedir.

'Gerçek ihtiyaç sahiplerini kimsesiz bırakmadık'

Sizin siyasi ikbaliniz ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir. Bu ailenin de devlet desteğinden faydalanmadığına dair oluşturmaya çalıştığınız algı tamamen kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. Gerçek ihtiyaç sahiplerini ve mağdurları iktidarlarımız döneminde kimsesiz bırakmadık, asla kaderine terk etmedik. Konu özellikle engelli vatandaşlarımız ise daha da hassas olduk. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

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