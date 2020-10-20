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Gündem HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal teklif! "S-400'leri satalım parasını..."
Gündem

HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal teklif! "S-400'leri satalım parasını..."

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan, skandal bir çağrıda bulundu. “Halkın bütçesi” adını verdiği bütçe teklifinde S-400’lerin satılması teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:15:00 -
HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal teklif! "S-400'leri satalım parasını..."

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri, dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Türkiye'nin mücadele verdiği cephelerde düşmana korku verdi.

HDP ise her fırsatta Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde ilk defa Sinop'ta test atışları yapılan S-400'ler hakkında, HDP'den yeni bir açıklama geldi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Garo Paylan, HDP'nin 'Halkın Bütçesi' adını verdiği bütçe teklifini paylaştı.

Hazırlanan bütçeye göre asgari ücret en az 4 bin TL, elektrik, doğalgaz, su ve internet ücretsiz olacak. Bütçede en düşük emekli maaşı en az 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

"Bunlara kaynak olarak askeri savunma sistemleri satılmalı"

HDPKK'lı Garo Paylan, "Bütçedeki vaatlerin kaynağının sağlanması için savunma sanayi harcamaları azaltılacak, S-400'ler satılacak." dedi.

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