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HDP'den yerel seçim açıklaması!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yerel seçimlere giderken barış ve demokrasi mücadelesiyle seçim sürecini geçireceğiz. Tam da bu nedenle seçimlerde çok daha güçlü bir iradeyle bu sürece sahip çıkacağız." dedi.

30 Aralık 2018 Pazar 20:37
HDP'den yerel seçim açıklaması!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Halkların Demokratik Partisi olarak bu onurlu mücadeleyi, halkların özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmeye devam ediyoruz." dedi.

Temelli, partisinin Muğla'nın Milas ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantısında, ülkede hep birlikte demokratik cumhuriyeti inşa etmek için çalışacaklarını, bunu yapabilecek bir kültür, tarih ve gelenekleri olduğunu söyledi.

"Sürece sahip çıkacağız"

Türkiye'nin önünde yerel seçimler olduğunu ifade eden Temelli, şunları kaydetti:

"Bu yerel seçimlere giderken barış ve demokrasi mücadelesiyle seçim sürecini geçireceğiz. Tam da bu nedenle seçimlerde çok daha güçlü bir iradeyle bu sürece sahip çıkacağız. Hem sandıklara irademizi taşıyacağız hem de sandıklardan barışı ve demokrasiyi çıkaracağız. Çünkü bu ülke kayyumlarla yönetilmeye layık değildir. Bu kayyumları süpürüp, faşizmi çöplüğe atacağız ve bu ülkeye demokrasi ve özgürlüğü getireceğiz."

Toplantıya milletvekilleri de katıldı

Partilerinin her bölgede mücadelelerini sürdüreceğini anlatan Temelli, "Halkların Demokratik Partisi olarak bu onurlu mücadeleyi, halkların özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, bazı HDP milletvekilleri, HDP ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:37
  1. Muğla
  2. HDP
  3. Sezai Temelli

YORUM YAZ

  • Türkoğlu Türkoğlu 26 dk önce
    Fotoğraftaki Charles Darwin mi ona benziyor

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