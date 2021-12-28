HDP'den Türkiye’ye alçak suçlama! Kişi kendinden bilirmiş işi

PKK’nın uyuşturucu trafiğine balyoz gibi inen TSK, operasyonlar sayesinde birçok bölgede darbe vurmaya devam ediyor. Bu durumdan rahatsız olan PKK sözcüsü HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye’yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı.

Terör örgütü propagandası yapan TV kanalından açıkladı

Mithat Sancar, önceki gün, partisinin Diyarbakır’daki olaylı gençlik kongresinin ardından terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargı tarafından yurt içi erişimi yasaklanan bir TV kanalına konuştu. Kapatma davasından seçim ittifaklarına kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Sancar, Abdullah Öcalan için tecridin kaldırılması çağrısı da yaptı.

Erken seçim senaryolarıyla ilgili olarak muhalefet partileriyle görüştüklerini kaydeden Sancar, kendileri dışındaki muhalefeti iktidarın sözde Kürt düşmanı tuzaklarına düşmekle eleştirdi. Sancar, “Biz diyoruz ki erken seçim önergesini yine de Meclis’e getirelim. Kanaatimiz ve beklentimiz odur ki AKP içinde de gidişattan rahatsız olan vekiller vardır. Onlara da bir fırsat sunmuş oluruz” dedi.

Ağır itham

Türk Devletinin yaygın bir özel savaş yürüttüğünü iddia eden Sancar, Cumhurbaşkanını terörle mücadele ettiği için suç imparatorluğu kurmakla itham etti. Özel savaşın finansmanı için devleti uyuşturucu ticareti yapmakla suçlayan Sancar şunları söyledi:

“… Bu kadar kapsamlı bir özel savaş politikasını sadece devletin bütçesinden, resmi bütçesinden ve hatta örtülü ödenekten karşılamak imkansızdır. O zaman başka kaynaklara ihtiyacınız oluyor. Başka kaynaklar da kayıt dışı olmak zorunda ve çok büyük para getirecek kaynaklar olmak zorunda. Nedir bu? Şüphesiz uyuşturucu kaçakçılığıdır. Yani uyuşturucu ticaretidir. İşte doksanlarda uygulanan özel savaş politikaları Susurluk dediğimiz yapının oluşmasının temelinde yatıyor. Benzer bir şey 2015’te de devreye sokuldu. 2015’te de çözüm süreci bittikten sonra savaş politikalarına dönüldü ve şimdi karşımıza çok büyük bir suç imparatorluğu çıktı. Neden doksanlardan daha büyüktür, niye bu kadar yaygındır diye sorarsanız, çünkü bu iktidar savaş politikalarını sadece ülke içinde ve Kürt sorunuyla sınırlı tutmuyor. Aynı zamanda bölgesel, emperyal veya başka ideolojik veya hegemonya peşinde koşma politikası sonucu pek çok yerde var. Yani Suriye iç savaşında çok açık var.

“Bir bakıyorsunuz Libya’dalar, bir bakıyorsunuz Karabağdalar…”

Hem Kürtlere karşı yürüttüğü politikalar üzerinden hem İslamcı, cihatçı çeteleri bir koz olarak kullanma hesabı üzerinden. Şimdi bunları nasıl finanse edeceksiniz? Bir bakıyorsunuz Libya’dalar. Bir bakıyorsunuz Karabağ’dalar…”