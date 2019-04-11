HDP’den skandal: Türk bayrağını indirdiler! Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkanlığının kayyumdan HDP’ye geçmesinin hemen ardından belediye binasına asılan Türk bayrağı indirildi.

Kızıltepe Belediye Başkanlığına seçilen Nülifer Elik Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı. 31 Mart'ta 2019 yapılan yerel seçimlerde Kızıltepe Belediye Başkanlığına seçilen Nülifer Elik Yılmaz, ilçe seçim kuruluna giderek mazbaatasını aldı.



Mazbaatasını alan Yılmaz, Belediye binasına gelerek göreve başladı. Türk bayrağı indirildi Göreve başlamasıyla kayyım döneminde binaya asılan Türk bayraklarının belediye binasından kaldırıldığı görüldü. Vatandaşlar tarafından bu durum "HDP'nin bayrak hazımsızlığı daha ilk günden başladı" yorumlarına neden oldu.







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