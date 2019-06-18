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HDP’den seçmenlerine İmamoğlu çağrısı! İlişkilerini artık saklamıyorlar

31 Mart yerel seçimlerinde aralarındaki ittifakı gizli yürütmeye çalışan HDP ve CHP, 23 Haziran seçimlerinde açıktan ittifak ilişkilerini açıktan yürütmeye başladı. HDP Eş Genel Başkanları İstanbul’da ilçe ilçe gezerek İmamoğlu’na oy toplarken, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, HDP olarak CHP’li İmamoğlu’nun kazanması için çalışacaklarını açıkladı.

18 Haziran 2019 Salı 09:50
HDP’den seçmenlerine İmamoğlu çağrısı! İlişkilerini artık saklamıyorlar

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Açık ilişkinin muhafazakar ve milliyetçi kesimde tepkiyle karşılanacağını düşünerek 31 Mart yerel seçimlerinde gizli ittifak yürüten CHP-HDP ikilisi, 23 Haziran seçimlerinde ittifak ilişkisini açıktan yürütmeye başladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yaptıkları açıklamalarda Ak Parti’nin karşısındaki adaya oy vereceklerini açıklarken, Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, “Bizler demokrasi cephesinde duran Ekrem Bey’e oy vereceğiz. Karanlığı aydınlığa çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve başaracağız.” açıklaması yaptı.

PKK gazeteleri de destek veriyor

CHP’li İmamoğlu’na oy toplamak için İstanbul’a mitil atan HDP Eş Genel Başkanları ve örgüt üyelerinin seçim kampanyalarına PKK ve HDP destekçisi medya kuruluşları da haberleriyle destek veriyor. PKK yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesi, HDP’nin İmamoğlu’na oy toplamak için yaptığı seçim çalışmalarını her gün manşetten verirken, yazı ve yorum sayfalarında da Ekrem İmamoğlu’na övgüler düzüyor. Gazetenin yorum sayfalarında, CHP’li İmamoğlu’nun kazanması durumunda HDP’nin kazanmış sayılacağı yorumlarına yer verilirken, PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin İmamoğlu’na verdikleri destekten de özellikle bahsediliyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:50
  1. İstanbul
  2. PKK
  3. muhafazakar
  4. milliyetçi
  5. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan
  6. Sezai Temelli
  7. CHP
  8. HDP
  9. Azad Barış

YORUM YAZ

  • engineerengineer51 dk önce
    akp ilişkiye geçip bu çevreleri kendi lehine çevirebilir.

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