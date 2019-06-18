HDP’den seçmenlerine İmamoğlu çağrısı! İlişkilerini artık saklamıyorlar

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Açık ilişkinin muhafazakar ve milliyetçi kesimde tepkiyle karşılanacağını düşünerek 31 Mart yerel seçimlerinde gizli ittifak yürüten CHP-HDP ikilisi, 23 Haziran seçimlerinde ittifak ilişkisini açıktan yürütmeye başladı. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yaptıkları açıklamalarda Ak Parti’nin karşısındaki adaya oy vereceklerini açıklarken, Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, “Bizler demokrasi cephesinde duran Ekrem Bey’e oy vereceğiz. Karanlığı aydınlığa çevirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve başaracağız.” açıklaması yaptı.

PKK gazeteleri de destek veriyor

CHP’li İmamoğlu’na oy toplamak için İstanbul’a mitil atan HDP Eş Genel Başkanları ve örgüt üyelerinin seçim kampanyalarına PKK ve HDP destekçisi medya kuruluşları da haberleriyle destek veriyor. PKK yayın organı olarak bilinen Yeni Yaşam gazetesi, HDP’nin İmamoğlu’na oy toplamak için yaptığı seçim çalışmalarını her gün manşetten verirken, yazı ve yorum sayfalarında da Ekrem İmamoğlu’na övgüler düzüyor. Gazetenin yorum sayfalarında, CHP’li İmamoğlu’nun kazanması durumunda HDP’nin kazanmış sayılacağı yorumlarına yer verilirken, PKK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin İmamoğlu’na verdikleri destekten de özellikle bahsediliyor.