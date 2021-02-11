HDP'den Meral Akşener'i köşeye sıkıştıracak adım

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti ile görüşmek istediklerini, bu konuda randevu talep edeceklerini açıkladı. CHP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi, HDP ile görüşme gerçekleştirirken, İYİ Parti'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

"Randevu talep edeceğiz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti ile görüşme planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kendilerinden randevu talep edeceğiz" dedi.

Akşener kaçamak cevap vermişti

DEVA Partisi ile İYİ Parti görüşmesi sonrası Meral Akşener'e, HDP ile görüşüp görüşmeyecekleri sorulmuştu. Meral Akşener, kendilerine gelen bir talep olmadığını ifade etmişti. Akşener, "Randevu teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusuna ise, gelmeden konuşmanın doğru olmayacağını belirtmiş, konuyu kapatmıştı.

"HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorum" sözleri hafızalarda

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haber Global TV'de katıldığı bir programda HDP'ye ilişkin de açıklamalar yapmıştı. Akşener, programda, 'HDP'yi nereye konumlandırıyorsunuz?' sorusuna, "PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı'nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran'da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir." demişti.

Kılıçdaroğlu birlikte açıklama yapamamıştı

HDP'nin 'muhalefet turu' adı altında yaptığı ziyaretlerden biri de CHP'yeydi. CHP, Millet İttifakı'nın kapalı kapılar ardındaki ortağını sıcak bir şekilde ağırladı, ancak gelecek tepkilerden kurtulmak için klasikleşen basın toplantısına katılmadı. CHP Genel Merkezi'nde HDP heyeti tek başına açıklama yaptı. Şimdi gözler İYİ Parti'nin atacağı adımda. İYİ Parti randevuyu kabul mü edecek, yoksa reddederek Millet İttifakı'nda yeni bir kriz mi başlatacak. Bu soruların yanıtı günler sonra belli olacak...