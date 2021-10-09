HDP'den Meral Akşener'e onay çıktı! Toplantılarına almayan 6 partiye laf edemeyip, Erdoğan'a saldırıyorlar

Yeniakit.com.tr

CHP, İyi Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin hukukçu kurmaylarının TBMM'deki toplantısına alınmayan HDP'liler, 6 partiye tek laf edemedikçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında HDP'nin PKK terör örgütü ile yakınlığına dikkat çekerek, Millet İttifakı'nın HDP ile iş tutmasını gündeme getirmişti. Erdoğan, "HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır." ifadelerini kullanmıştı.

Yalanlama yöntemine sığındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hedef alan terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Akşener'i veto etmediklerini söyledi. HDP'li Beştaş'ın açıklamaları "HDP'den Meral Akşener'e onay çıktı." şeklinde yorumlandı.

"Yalanlama" yöntemine sığınan HDP'li Beştaş, "Biz hiç kimseyle ne cumhurbaşkanlığı adaylığını konuştuk, ne kimseyi veto ettik, ne de bize kimse önerildi." dedi.

Meral Danış Beştaş, konuşmasının devamında, "ortak aday" fikrine açık olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim hiçbir şekilde adayların şahsiyeti, kişiliği, ismiyle ilgili bir değerlendirmemiz olmaz. Biz ilkeler üzerinden konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı adayının, ilerde zamanı gelince, hani çünkü ortak aday fikrine açık olduğumuzu ilan ettik. Yani bu konuda parlamento seçimlerinde tek başımıza gireceğimizi, hiçbir ittifakta olmadığımızı söylemekle birlikte, yani sadece sayın Akşener ya da Sayın Kılıçdaroğlu için değil, herhangi bir isim için de şu an bir kere bunu tartışmanın yeri değil, zamanı değil. Bence önce ilkelerde ortaklaşmalıyız. Bu Cumhurbaşkanı adayı, hangi ilkeleri kendi şahsında barındıracak, hangi ilkeler temelinde bu adaylığını ortaya koyacak ve sonrası için ne söyleyecek? Bizim için önemli olan bu…"