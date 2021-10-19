HDP’den Kılıçdaroğlu’nun tehditlerine destek geldi

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Beştaş, şunları dile getirdi: “Bunu bir tehdit olarak değerlendirmek bence mümkün değil. Bu iktidar bugün bu hukuksuzluklara, kamu görevlilerini de maalesef alet ediyor. Aslında sorumlu olmadıkları kanunsuz bir emri yerine getirmekle, onların sorumluluğu ortaya çıkıyor. Sandıkta bu iktidar gönderilecek ama bu suçu işleyenlerin bunun farkında olması yönünde bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz de defalarca tekrar ettik.” TÜGVA’yı da unutmayan Bektaş, vakfın devlet içinde devlet olduğunu ileri sürdü.