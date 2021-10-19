  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset HDP’den Kılıçdaroğlu’nun tehditlerine destek geldi
Siyaset

HDP’den Kılıçdaroğlu’nun tehditlerine destek geldi

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bürokratlara yönelik sözlerini destekledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:20:00 -
HDP’den Kılıçdaroğlu’nun tehditlerine destek geldi

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Beştaş, şunları dile getirdi: “Bunu bir tehdit olarak değerlendirmek bence mümkün değil. Bu iktidar bugün bu hukuksuzluklara, kamu görevlilerini de maalesef alet ediyor. Aslında sorumlu olmadıkları kanunsuz bir emri yerine getirmekle, onların sorumluluğu ortaya çıkıyor. Sandıkta bu iktidar gönderilecek ama bu suçu işleyenlerin bunun farkında olması yönünde bir çağrıdır. Bu çağrıyı biz de defalarca tekrar ettik.” TÜGVA’yı da unutmayan Bektaş, vakfın devlet içinde devlet olduğunu ileri sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları
Eğitim

YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları

YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu ÖSYM tarafından YKS 2. ek tercih başvurusu yapan binlerce aday tarafından sorgulanır oldu..
Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar
Ekonomi

Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar

Son günlerde paketlenmiş ürünlerde yaşanan tedarik sorunu sonrası fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı ürünlerde yüzde 90 zam yapıldı...
İsrail’in hevesi kursağında kaldı ‘Erdoğan’dan yakın zamanda kurtulamayız’
Gündem

İsrail’in hevesi kursağında kaldı ‘Erdoğan’dan yakın zamanda kurtulamayız’

İsrail'deki Haaretz gazetesi, Tayyip Erdoğan’ı “otokrat”, teröristbaşı Fetullah Gülen’i ise “demokrat” olarak nitelendirdiği yazıda, “Erdoğa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay