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HDP'den Kılıçdaroğlu-Türk görüşmesi açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk arasında geçen görüşmeye ilişkin açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, görüşmenin 'tesadüf' olduğunu belirterek "Esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir" dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:04
HDP'den Kılıçdaroğlu-Türk görüşmesi açıklaması

Buldan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile partisinin genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısına katıldı.

Gazetecilerin sorusu üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eskiHDP Milletvekili Ahmet Türk arasında yapılan görüşmeyi değerlendiren Buldan, görüşmenin tesadüfen yapıldığını belirtti.

Buldan görüşmenin, partisinin karar mekanizmasında alınan bir karar doğrultusunda yapılmadığını vurgulayarak, "Tesadüfi bile olsa Ahmet Türk gibi isimlerin bu tür görüşmeleri yapmasında bir sakınca görmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Fakat esas görüşmeler, karar mekanizmalarımızda alacağımız kararlar ve halkımızla yapacağımız görüşmeler doğrultusunda olan görüşmelerdir" diye konuştu.

'Kapımız açık'

Yerel seçimlerde CHP ile yapılacak olası bir ittifakı da değerlendiren Buldan, henüz bir gelişme olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yerellerde yapılacak olan görüşmelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Merkezi anlamda alınmış bir karar ve görüşme yok bu aşamaya kadar. Bundan sonrası açısından yereller başta olmak üzere merkezi görüşmelerde de böyle bir teklif gelirse barış, demokrasi ve özgürlükler açısından kapımızın açık olduğunu ifade edebiliriz."

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:04
  1. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. HDP Milletvekili Ahmet Türk

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