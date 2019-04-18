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Seçim 2019 Sayfası

HDP'den İmamoğlu'na tebrik: Er ya da geç kazanacağız

HDP, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından tebrik mesajı yayınladı. HDP, "Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" paylaşımını yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:39
HDP'den İmamoğlu'na tebrik: Er ya da geç kazanacağız

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinden 17 gün sonra mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu için tebrik mesajı yayınladı. HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından, "Sevgili İstanbul, umarım bunca yıl sonra artık hak ettiğin şeyleri yaşarsın…" paylaşımını yaptı.

HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan da "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık..!" şeklinde paylaşım yaptı.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Sevgili İstanbul, umarım bunca yıl sonra artık hak ettiğin şeyleri yaşarsın…" dedi.

 

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 00:39
  1. Kars
  2. İstanbul
  3. HDP
  4. Ekrem İmamoğlu

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