HDP'den ihraç oyunu! Kritik 'Tuma Çelik' uyarısı

Gazeteci Emin Pazarcı, tecavüzcü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in zaten istifa etmiş olduğunu hatırlatarak, HDP'nin Tuma'yı ihraç etmesinin rezillikten kurtulma çabası olduğunu belirtti.

"Tecavüzcü HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etmişti. Komediye bakın ki, HDP, istifa eden adamı partiden ihraç etti. Rezillikten kurtulma çabası tabi ki! Şimdi vakit geçirmeden TBMM'nin bu adamın milletvekilliğini düşürmesi gerekiyor. Sonrası direk cezaevi." ifadelerini kullanan Pazarcı, sosyal medyadan şu ifadelerle uyardı:

"Aman dikkat!.. Tecavüzcü HDP'li milletvekili için cezaevi yolu göründü. Kaçmak isteyecek. Tedbir alıp kaçırmayın."