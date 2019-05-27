HDP'den flaş açıklama: Görüşmeler yapıldı çünkü...

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Açlık grevlerini sürdürenlerin hukuki talepleri yerine geldi. Açlık grevlerinin sona ermesini ve hukuki talebin yerine gelmesini olumlu bulduk." dedi.

Saruhan Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün 27 Mayıs'ın yıl dönümü olduğunu belirterek, HDP'nin, sorunların askeri darbelerle değil demokratik müzakere ve siyaset yoluyla çözülmesi konusunda kararlı bir tutuma sahip olduğunu söyledi.

Oluç, bir gazetecinin, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'nun, iktidar ile partisi arasında temasların olduğu şeklindeki açıklamasına ilişkin görüşünü sorması üzerine, şunları söyledi:

"Milletvekilimizin yaptığı açıklama, bağlamından kopartılarak haberleştirilmiş. Ali Kenanoğlu'nun orada söylediği; açlık grevleri ve ölüm oruçlarının herhangi bir insanın sağlığına zarar gelmeden sonuçlanabilmesi için hukuki adımların atılması ve talebin karşılanması gerektiği doğrultusunda, bizim çeşitli yetkililerle görüşmeler yaptığımız şeklindeydi. Bu doğrudur. Elbetteki Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile bu tür görüşmeler yapıldı. Çünkü sonuç alınmak isteniyordu. Sağlığı ciddi tehlikede olanlar vardı. Dolayısıyla bunun çözüm süreciyle ya da ona benzer bir şeyle alakası yoktur. Tamamen ölüm oruçlarının ve açık grevlerinin bir an evvel bitirilmesine dönük atılması gereken adımlarla ilgildir."