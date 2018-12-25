HDP'den en az 60 bin oy almamız lazım

Kenan Gül Van

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva adaylık sürecini anlattı. HDP’den minimum 60 bin oy almaları gerektiğini söyleyen Takva, “Oy kullanmayanları da işin içine dahil ederek, bizim 60 bin oy almamız lazım. AK Partilileri de kendi partilerine sahip çıkacak olarak sayıyorum. Çok rahatlıkla önümüzdeki bir ay içerisinde yapılacak anketler sonucunda göreceğimizi umuyorum. İlçe adayları ile ilgili kanaatimi bildirdim. Yalnız tek aday ismi değil, 2-3 aday ismi belirledim. İlçe adaylarının belirlenmesi konusunda, il teşkilatı, ilçe teşkilatları, milletvekilleri, ben ve genel merkez belirleyici olacaktır” dedi.

Müthiş projeler üreteceğiz

“Güzel şeyler olacağına inanıyorum ve bu seçimi kazanacağımızı düşünüyorum” diyen Takva, “Asla kavganın tarafı olmayacağım. Diğer siyasi partiler düşmanımız değil, rakiplerimizdir. Merkezi destek almadan da çok önemli kaynaklar oluşturabilecek bir şehirden bahsediyoruz. Van bunu yapabilir. Müthiş projelerde yapabilen, halkın her kesimine dokunabilen bir kentten bahsediyoruz. Herkesin kendi kimliğiyle ve kendi anlayışıyla yer bulabileceğini düşünüyorum ve AK Parti’de buna bir engel yoktur. Kendimden biliyorum, kendi sürecimin aslında bu neviden bir değişimin, bir inovasyonun, bir yenilikçiliğin ve bir devrimci tutumun da tezahürü olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı döneminde yayınladığı deklarasyonların arkasında duracağını belirten Takva, “Bu deklarasyon rehberimiz olacak. Seçim stratejimiz çocuklar, kadınlar ve gençler olacak. Hayallerimizi bu insanlara dokunabileceğimiz tarzda tasarlayacağız. Ortaklaşmazsak ayrışma derinleşir. Hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine geçiş söz konudur ve söz vermek yerine güven vermek olumlu bir sonuç doğuracaktır” ifadesini kullandı.