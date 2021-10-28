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Siyaset HDP'den CHP'ye teşekkür mesajı
Siyaset

HDP'den CHP'ye teşekkür mesajı

Irak ve Suriye tezkerelerine "Hayır" oyu veren CHP'ye terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den teşekkür geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP'nin kararının kıymetli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 20:27:00 - 2021-10-28 20:28:01

Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

HDP, 'hayır' oyu vermeleri yönünde çağrıda bulunduğu CHP'ye bu kararından dolayı teşekkür etti.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı basın toplantısında "CHP grubunun kendi öncelikleri ve hassasiyetleri çerçevesinde bu tezkereye hayır oyu kullanmalarını önemli, Türkiye’nin demokratik geleceği açısından çok kıymetli buluyoruz" dedi.

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