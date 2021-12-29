HDP'den CHP'ye adaylık ödülü

Bugün ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen ve yaptığı 'helalleşme' çıkışını Halk TV canlı yayınında değerlendiren HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, yüzleşmeye hazır olduklarını vurguladı.

"Yüzleşmeye hazırız"

Kendilerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade eden Sancar, "Söyleyin tartışalım. 'Toplumsal barışa giden yolda, HDP daha kurucu yol oynar' gibi bir öneri gelsin, oturup konuşalım. Sorumluluklarımızı yerine getirmeyi söylediğimizde samimiyiz. Kendi sorumluluklarımızla da yüzleşmemiz ve bunlarla da politikamızı değerlendirmemiz gerekiyorsa halkımızla tartışırız." diye konuştu.

CHP liderinin, topluma güven vermek için böyle bir çıkış yaptığını belirten Sancar, "Kılıçdaroğlu doğru yapmıştır" dedi.

Ortak aday açıklaması: Kriterlerimize uyulursa...

2019 yerel seçimlerinde yaptıkları ittifakın 2023'te devam edip etmeyeceğine ilişkin de konuşan Sancar, Millet İttifakı'nın belirledikleri kriterlere uyması durumunda aday çıkarmayacaklarını ifade etti.