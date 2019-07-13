HDP’den cami düşmanlığı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlendi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı alındı. Valilik, Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu.

Buraya cami yapılması ihtiyaç

HDP'li belediyenin imar planı değişikliği ile yapımını engellemek istediği camiler arasında temeli atılan ve inşasına başlananlar da var. Belediyenin bu kararı, Diyarbakır'da bazı sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Kayapınar Camileri Yaptırma, Yaşatma, Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muzaffer Kabayer, yaptığı açıklamada, temeli atılan ve yapımına başlanan 2 bin 500 kişilik caminin ilçe için ihtiyaç olduğunu söyledi. Kabayer, "Kayyım zamanında burası cami için tahsis edildi. Temelini atıp bu seviyeye getirdik. Bu caminin etrafında binlerce kardeşimiz oturuyor. Burada cami yapılması ihtiyaçtır. Cami yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaba inşaatının büyük kısmı bitti

Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği Başkanı Sezai Saylık da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kararını haksız gördüklerini söyledi. Saylık, "Diyarbakır'da, bu bölgede doğru dürüst cami için alan tahsis edilmemiş. Camimize dokunulmasına tepkimizi göstereceğiz. Mezopotamya Mahallesi'nde yapımına başladığımız Yunus Emre Camii'nin kaba inşaatının büyük kısmı tamamlandı" dedi. Eğitimci-yazar Eyüphan Kaya da belediyeye görevlendirme yapılan dönemde cami için ayrılan alanların HDP'li yönetim tarafından imar planı değişikliği ile farklı amaçlarla kullanılması kararı alınmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Belediyenin böyle karar alması bizi üzdü

İlçe sakinlerinden Hüseyin Kılıç, mahallelerinde cami bulunmadığını, en yakın caminin 5 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti. Kılıç, "Osman Baydemir, belediye başkanı olduğu dönemde 35 cami yapılması gereken alana 2 cami için imar verdi. Kayyum döneminde belediyeye müracaat ettik, bize cami için izin verdiler. Bu caminin temelini attık, 450 bin lira masraf yaptık. Caminin temeli atıldığında heyecanlandık. Çevremizden cami için yardım topladık. Şimdi de belediyenin böyle bir karar alması bizi üzdü" dedi. Esnaf Metin Doğan da camilerin yerleşim yerlerine uzak olduğunu söyledi. "Camilere uzak olduğu için arabayla gitmek gerekiyor. Herkesin buna gücü yetmiyor. Ramazan’da mahallemizde cami olmadığı için birçok insan evinde teravih kılmak zorunda kaldı. Bu caminin yapılmasını istiyoruz. Etrafımızda namaz kılacak cami yok. Hastamız var, yaşlımız var. Burada namaz kılacak yer bulamıyoruz, camiye ihtiyacımız var" diyen Doğan, esnaf olarak belirlenen alanlarda cami yapılmasını istediklerini dile getirdi.

Belediyenin kararı kanuna aykırı

Mahkemeye sunulan dilekçede imar planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği vurgulanarak, meclis kararı ile imar planı değişikliğine gidilerek dini tesis alanının kaldırılması karşısında aynı bölgede eşdeğer yeni bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılmamış olmasının, verilen kararın kanuna aykırılığını ortaya koyduğu belirtildi. Dilekçede, “Park ve dini tesis alanı olarak düzenlenen alanın imar planı değişikliği ile sadece park alanı haline getirilmesinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı gözetilmemiş, siyasi çatışma saikiyle hareket edilmiştir. Zira plan değişikliğine gidilen alanda cami yapımına başlanmış oldu ve bu karar ile kamu yararı değil, aksine kamu zararına sebebiyet verileceği açıktır. Dava konusu ettiğimiz kararın uygulanması halinde inşaatına başlanmış caminin kaldırılacağı, bu durumun kamu hizmetinin aksamasına neden olacağı, boşaltma sırasında oluşan masrafların kamu zararına sebebiyet vereceği, yeni bir yerin tahsisinin gerekeceği dikkate alındığında dava konusu edilen işlemin açıkça mevzuata aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların meydana geleceği gözetilerek yürütmeyi durdurma talebimiz kanuni açıdan zorunluluk arz etmektedir” denildi.