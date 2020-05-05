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Siyaset

HDP'den Ahmet Şık'ın istifasına ilişkin açıklama

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin İstanbul milletvekili Ahmet Şık partisinden istifa etti. HDP istifa sonrası bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:05:00 -
HDP'den Ahmet Şık'ın istifasına ilişkin açıklama

Partisinden HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir” ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın HDP’den istifa etmesine ilişkin açıklama yayımladı. HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" denildi.

 Ahmet Şık'ın istifası

İstifasıyla ilgili açıklama yapan Ahmet Şık da, "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hâkim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim. 1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun" demişti.

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