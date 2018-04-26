HDP'den adaylık açıklaması

Temelli, bir kafede düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkenin içinden çıkılmaz bir yere sürüklendiğini, erken seçim kararının yangından mal kaçırmak amacıyla alındığını iddia etti.

Seçime 7 gün 24 saat çalışarak hazırlanacaklarını belirten Temelli, "Sevgiyle, barışla, yan yana çalışacağız. Onların yöntemleriyle değil. Herkesi mahallelerimizde yerel seçim güvenliği platformları kurarak davet edeceğiz, bir araya getireceğiz." ifadesini kullandı.

Sandıklara ve oylara sahip çıkacaklarını vurgulayan Temelli, Cumhur İttifakı'nda daha seçim yapılmadan koalisyon kurulduğunu ve seçmenin iradesine ipotek konulduğunu ileri sürdü.

İktidarın seçmenine saygı duymadığını, muhalefete saygı duymasını da beklemediklerini anlatan Temelli, şöyle devam etti:

"O zaman bütün muhalefet gerektiğinde yan yana gelmeli, demokrasi için mücadele vermeli. Ama bu yan yana gelmek onların yöntemini kullanmak değil, onlar gibi kirli pazarlıklar yaparak değil, mücadelemizi yükselterek, demokrasi ve onurlu bakış mücadelesini yükselterek, kimliğimiz, inancımızla var olarak, ekmeğimiz, aşımız için haklarımız için mücadele ederek yan yana gelebiliriz. Bunu başarabiliriz. Bunu başarmak için şimdi 24 Haziran'da seçime gideceğiz."

"BİZ BU DENKLEMİN ÇÖZÜMÜYÜZ"

Seçimin kendileri için bir amaç olmadığını ancak seçimi önemsediklerinin altını çizen Temelli, seçimden sonra da mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

Seçime kendi adaylarıyla gideceklerini vurgulayan Sezai Temelli, "Bizim adayımız Türkiye'nin adayıdır. Bizim adayımız yeni yaşamın, geleceğin, umudun, demokrasi mücadelesinin adayıdır. Bakın, ha bire aday arıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler... HDP'ye dokunmadan, bizsiz olmaz, biz bu denklemin çözümüyüz. Bizi ötekileştirerek, yok sayarak yaptığınız siyasetin saraydan farkı olmaz. Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak, bizi yok sayarak ülkenin önünü açamazsınız. Gelin bu Türkiye'nin adayında, HDP'nin adayında, emek, demokrasi güçlerinin adayında, bu halkların mücadelesinin önünde yürüyen adayda hep beraber buluşalım. Türkiye'nin önünü hep beraber açalım." değerlendirmesinde bulundu.