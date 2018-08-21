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HDP'de şok istifa!

Eski bakan ve HDP İzmir eski milletvekili olan Müslüm Doğan, HDP içindeki gidişattan memnun olmadığını belirterek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

21 Ağustos 2018 Salı 17:33
HDP'de şok istifa!

HDP İzmir eski Milletvekili ve 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Müslüm Doğan, partisinden istifa etti.

HDP İzmir eski Milletvekili ve 1 Kasım seçimlerinden önce Ahmet Davutoğlu başbakanlığında kurulan seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Müslüm Doğan'ın HDP'den istifa ettiği ortaya çıktı. Doğan, 24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre sonra HDP'den istifa ettiğini belirtti.

HDP eski İzmir Milletvekili  Doğan, “Parti içinde oligarşik bir yapı oluştu. Bu oligarşik yapı partinin demokratikleşmesine, parti paradigmasının gelişmesine olanak vermiyor” dedi.

MÜSLÜM DOĞAN KİMDİR?

Müslüm Doğan, 2015 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.

Müslüm Doğan 15 Ekim 1959 tarihinde Sivas'ın Divriği ilçesinin Karakuzulu köyünde doğdu. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi'nde şehir planlamacılığı alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da şube müdürü ve daire başkan vekilli olarak çalıştı. Bunun yanında Divriği Derneği Başkanlığı, Türk Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası GYK Üyeliği ile Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra siyasete atılarak Halkların Demokratik Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 2015 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de HDP'den İzmir milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 17:33
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  2. İzmir
  3. Hdp
  4. Müslüm Doğan

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