HDP'de flaş cumhurbaşkanı adayı gelişmesi

Kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını ilan eden terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin aday belirlemek için oluşturduğu havuzda iki ismin konuşulduğu belirtildi.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağını ilan eden HDP, 'aday müzakere sonrası ilk tura girmeden çekilir' iddiaları sonrası el yükseltti!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla girme kararlığını bu kez '6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz' sözleriyle dile getirdi. Peki HDP’nin adayı kim olacak? Parti içinde adayla ilgili görüşmelerin sürdüğü biliniyor. Son bilgi, oluşturulan isim havuzunda aday sayısının son görüşmelerin ardından ikiye düşürüldüğü yönünde. Adayın kadın olma ihtimalinin yüksekliği doğrulanırken milletvekili olmayacağı iddiası da yalanlanmıyor. HDP’nin adayla ilgili daha fazla bilgi paylaşmak istememesinin bir nedeni Emek ve Özgürlük İttifakı’nın 24 Ocak Salı günü yapacağı toplantı olarak gösteriliyor. Aday önerilerinin önce bu toplantıda ittifak ortakları ile değerlendirileceği ardından şubat ayı başında açıklanacağı kaydediliyor." ifadelerine yer verildi.