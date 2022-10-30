HDP'de bir skandal daha ortaya çıktı! PKK'ya kuryelik yapmışlar

PKK'nın mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan "Ulaş" kod adlı gizli tanık, HDP'li milletvekillerinin Kandil'e kuryelik yaptığını anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK'nın mali alan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapılanmadan sorumlu olduğu belirlenen Murat Yılmaz'ın 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapsi istendi.

Sabah'ın haberine göre; Yılmaz hakkında ifade veren "Ulaş" kod adlı gizli tanık, Yılmaz'ın Irak'ta olduğu süreçte Mazlum Doğan İdeolojik Eğitim Akademisi'nde eğitim aldığını, ardından Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu olarak görevlendirilerek Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Gizli tanık konmuştu

Gizli tanık, çatışmalar sırasında yaralanan PKK'lıların tedavilerini yaptırmak amacıyla KCK Türkiye Sağlık Komitesi çalışmalarında yer alan 'kadro' örgüt mensuplarına yüksek miktarlarda para aktaran kişinin de Yılmaz olduğunu belirtti.

PKK mali alan yapılanması sorumlusu Murat Yılmaz'ın, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu görevine getirildiği, bu süreçte örgütün molotof ve el yapımı patlayıcı gibi kanlı eylemlere para sağlayan kişi olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın Türkiye'de örgüt adına toplanan trilyonlarca lirayı HDP milletvekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil'e teslim ettiği ifade edildi.