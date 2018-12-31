HDP'de adaylar belli oldu!
HDP yerel seçimlerde aday göstereceği 19 ismi, yapılan ön seçimlerin ardından açıkladı.31 Aralık 2018 Pazartesi 01:37
HDP 31 Mart yerel seçimleri için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 19 merkezinde belediye başkan adaylarını yapılan ön seçimlerin ardından belirledi.
HDP'de belediye başkan adayları için birçok merkezde sandık kurarak adaylarını belirledi. Yapılan ön seçimle Batman, Tunceli ve Hakkari'nin aralarında olduğu 19 merkezde belediye başkan adaylarını belirlendi.
Büyükşehir isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor
Seçimde yüzde 51'i geçen isimlerin adaylığı genel merkez tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek.
Bazı merkezlerde yapılan seçimler 2. tura kaldı. Büyükşehir Belediyeleri adaylığı için isimler üzerinde tartışmalar devam ediyor.
Belirlenecek isimler önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Belirlenen adaylar şöyle:
Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
Diyarbakır/Bağlar: Zeyad Ceylan – Zübeyde Zümrüt
Diyarbakır/Yenişehir: İbrahim Çiçek – Belgin Diken
Diyarbakır/Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan
Diyarbakır/Silvan: Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu
Mardin/Derik: Mülkiye Esmez – Şerif Kıran
Hakkari/Merkez: Evin Konur – Cihan Karaman
Hakkari/Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı
Muş/Varto: Nafiye Bal – Gıyasettin Aydemir
Şırnak/Cizre: Sosin Çömlek – Mehmet Zıriğ
Şırnak/Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk
Van/Gürpınar: Kemal Güler – Rojbin Akdağ
Van/Çatak: Esra Babür – Fazıl Evrim
Van/İpekyolu: Seyfettin İtah – Şehzade Kurt
Van/Özalp: Yakup Almaç – Dilan Öğrenci
Van/İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt
Van/Çaldıran: Leyla Aksak – Faruk Demir
Batman: Sabri Özdemir – Songül Korkmaz
Tunceli: Nurşat Yeşil – Aleddin Erdoğan
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