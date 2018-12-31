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HDP'de adaylar belli oldu!

HDP yerel seçimlerde aday göstereceği 19 ismi, yapılan ön seçimlerin ardından açıkladı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 01:37
HDP'de adaylar belli oldu!

HDP 31 Mart yerel seçimleri için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 19 merkezinde belediye başkan adaylarını yapılan ön seçimlerin ardından belirledi.

HDP'de belediye başkan adayları için birçok merkezde sandık kurarak adaylarını belirledi. Yapılan ön seçimle Batman, Tunceli ve Hakkari'nin aralarında olduğu 19 merkezde belediye başkan adaylarını belirlendi.

Büyükşehir isimler üzerinde çalışmalar devam ediyor

Seçimde yüzde 51'i geçen isimlerin adaylığı genel merkez tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek.

Bazı merkezlerde yapılan seçimler 2. tura kaldı. Büyükşehir Belediyeleri adaylığı için isimler üzerinde tartışmalar devam ediyor.

Belirlenecek isimler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Belirlenen adaylar şöyle:

Diyarbakır/Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir

Diyarbakır/Bağlar: Zeyad Ceylan – Zübeyde Zümrüt

Diyarbakır/Yenişehir: İbrahim Çiçek – Belgin Diken

Diyarbakır/Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan

Diyarbakır/Silvan: Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu

Mardin/Derik: Mülkiye Esmez – Şerif Kıran

Hakkari/Merkez: Evin Konur – Cihan Karaman

Hakkari/Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı

Muş/Varto: Nafiye Bal – Gıyasettin Aydemir

Şırnak/Cizre: Sosin Çömlek – Mehmet Zıriğ

Şırnak/Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk

Van/Gürpınar: Kemal Güler – Rojbin Akdağ

Van/Çatak: Esra Babür – Fazıl Evrim

Van/İpekyolu: Seyfettin İtah – Şehzade Kurt

Van/Özalp: Yakup Almaç – Dilan Öğrenci

Van/İpekyolu: Azim Yacan – Şehzade Kurt

Van/Çaldıran: Leyla Aksak – Faruk Demir

Batman: Sabri Özdemir – Songül Korkmaz

Tunceli: Nurşat Yeşil – Aleddin Erdoğan

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 01:37
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Karaman
  4. Van
  5. Tunceli
  6. Muş
  7. Mardin
  8. Hakkari
  9. Diyarbakır
  10. Hdp
  11. HDP'de adaylar belli oldu
  12. HDP'de adaylar belli oldu mu

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