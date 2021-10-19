HDP Yüreğir İlçe Başkanına ‘PKK üyeliği’nden 15 yıl hapis istendi
Adana’da, çeşitli nedenlerle ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlardan uzaklaştırıp sözde “halk mahkemesi”ne yönlendiren ve terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösteren HDP Yüreğir İlçe Başkanı Durmaz Özmen hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Özmen hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
İddianamede, sanığın terör örgütünün sözde yönetim kadrosunun eylem çağrılarına uyduğu, sempatizanları bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı belirtildi.
Durmaz Özmen’in ihtilafa düşen vatandaşları resmi kurumlarından uzaklaştırdığı ve PKK’ya finans temin ettiği de belirtilen iddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık ise, şunları kaydetti: “Durmaz, sorumluluk bölgesindeki mahallelerde örgütsel eylemleri organize eder ayrıca asayiş olaylarının karakollara ve adliyeye intikallerini önler. Bu kişi KCK adına sorunları çözer ve sözde ‘halk mahkemesi’ olarak gereğini yapar.”
Durmaz Özmen’in daha önce de Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırıldığı, dosyanın istinaftaki incelemesinin sürdüğü bilgisine de iddianamede yer verildi.