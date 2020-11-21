HDP yanlısı olmadığı için öldürmüşler! Suruç Belediye Başkanı Tekinalp ve oğlunun infaz emrini PKK vermiş!

Cinayete ilişkin oluşturulan 12 kişilik özel ekip, Salih Tekinalp'ın olaydan 4 ay önce uğradığı ve yaralı kurtulduğu saldırıyı da göz önünde bulundurarak başkanın ticari faaliyetlerini incelemeye aldı. Terör örgütü PKK’nın, 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerde ‘HDP’nin aleyhine çalıştığı, AK Parti yanlısı tutum sergilediği’ gerekçesiyle Tekinalp’in öldürülmesi talimatı verdiği belirlenen olaylar zinciri, şöyle gelişti: At yetiştiriciliği yapan Tekinalp ile at satın alma bahanesiyle 18 Haziran 2014’te çiftlikte buluşan teröristlerin buradaki silahlı saldırısından Tekipalp yaralı kurtuldu. Terör örgütü bu kez Tekinalp’i öldürmek için İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ile Mehmet Emin Elçi’yi görevlendirdi. 19 Ekim 2014’te, baba oğulun otomobili, Aligöre Mahallesi girişindeki köprüde çapraz ateşe tutuldu. Başkan Tekinalp ile oğlu hayatını kaybetti. Sabri Dal, Haziran 2020’de Şırnak’ta yurt dışına kaçmaya çalışırken emniyet ve MİT’in operasyonuyla yakalandı. Sabri Dal, kardeşi Mehmet Dal ile Mehmet Emin Elçi, 29 Eylül 2020’de Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıl 6 aydan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Dal’ın 2013’te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’un Cizre ilçesinde şehit edilmesi ile birlikte birçok saldırının faili olduğu tespit edildi.