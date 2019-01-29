HDP ve TKP arasında derin çatlak!

'Komünist başkan' olarak da bilinen Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) desteği ile Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) aday oldu. Maçoğlu'na karşı harekete geçen Halkların Demokratik Partisi (HDP), 'Devrimci Güç Birliği' adıyla ittifak kurdu.

TKP'den aday gösterildi

Maçoğlu, 2014'ten beri Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı yapıyor. Maçoğlu, bu sefer SMF'nin desteğiyle TKP listesinden Tunceli adayı olarak gösterildi.

HDP, 3 partiyle birleşecek

Evrensel'de yer alan habere göre; HDP, Maçoğlu'na karşı çeşitli parti ve siyasi oluşumlarla ittifak yapma kararı aldı. Buna göre HDP, Emek Partisi (EMEP), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan'la seçime girecek. Diğerleri HDP listesinden aday gösterilen isimleri destekleyecek.

Parti içi ön seçim yapıldı

HDP de kentte parti içi ön seçim yaptı. Seçimde eş başkan adayları olarak Nurşat Yeşil ve Aleddin Erdoğan'ın ismi çıktı. Ancak adaylar henüz netleşmedi. HDP Genel Merkezi'nin belirlediği isimler 31 Ocak'ta açıklanacak.