HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçimi kaybetmenin etkisiyle gerçek yüzleri ortaya çıkan terör sempatizanları ve HDP yandaşları, Türk bayraklarını indirip yolları kesti.
Şırnak'ın Cizre İlçesinde HDP ve PKK yandaşı bir grup, sokaklarda alçak bir provokasyona imza atarak Türk bayraklarına saldırıp yolları kesti. O çirkin saldırıların görüntüleri ise büyük tepkilere neden oldu.
Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri saldırganlara anında müdahale etti.