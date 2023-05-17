  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendilerine oy vermeyenlere hakaret ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Bahçeli geçici TBMM Başkanı olacak

Rus bankalarına hesap engeli! Dost ülkeler'de de sorun yaşıyor! Flaş sözler: Bankalar agresif şekilde denetlenecek

Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Hortumcu Uzan ailesinin gelini Yeşim Salkım Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti

Gençler dikkat! Gelişmiş devletlerin ekonomik refahlarına özenenler için çarpıcı sorular

ABD'den kırsalda temiz enerjiye tamı tamına 11 milyar dolarlık kaynak! Açıklama geldi: Hibe desteği

Türkiye'ye acil bir uyarı geldi! Meteoroloji uzmanı ve valilik uyardı: Şimdi İstanbul yarın tüm Türkiye etkilenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelerle ilgili açıklama: Nereye oy verirse versin...

Ukrayna Türkiye'den F-16 istedi
Gündem HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!
Gündem

HDP ve PKK yandaşları devrede: Türk bayrağına çirkin saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 02:15:00 -

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçimi kaybetmenin etkisiyle gerçek yüzleri ortaya çıkan terör sempatizanları ve HDP yandaşları, Türk bayraklarını indirip yolları kesti.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde HDP ve PKK yandaşı bir grup, sokaklarda alçak bir provokasyona imza atarak Türk bayraklarına saldırıp yolları kesti. O çirkin saldırıların görüntüleri ise büyük tepkilere neden oldu.

Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri saldırganlara anında müdahale etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23