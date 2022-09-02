HDP Trabzon meydanında miting planlamasına tepki: ‘Bu ateş onları da yakacaktır’

LGBT ve PKK sever HDP'nin, olmayan HDP Trabzon İl Başkanlığının saat 17.00’de Meydan Parkı’nda basın açıklaması yapacağına dair afişler paylaşıldı. Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Mihrap Altınışık ise “Bu şehrin ayarlarıyla oynamak isteyenler şunu unutmamalıdır ki bu ateş onları da yakacaktır. Bu yapılması düşünülen basın açıklamasına müsaade edilmemelidir.” çağrısı yaptı.

Trabzon’da provokatörler yeni bir oyun sahnelemek için 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü seçti. Olmayan HDP Trabzon İl Başkanlığının saat 17.00’de Meydan Parkı’nda basın açıklaması yapacağına dair afişler sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Afişte, Yannis Ritsos’un “Barış sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların. Sıcacık ekmektir o, masanın üstünde dünyanın. Barış, bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir.” ifadelerine yer verilerek HDP Trabzon İl Örgütü’nün 1 Eylül Dünya barış Günü açıklamasını Atatürk Alanı’nda saat 17.00’de yapacağı söylendi.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bu afiş kısa sürede ciddi bir etkileşim aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları şu ifadelerle tepki gösterdi;

“Hdp güya Trabzon meydan da olacakmış yarın. Ne zamandır stres atmamıştı şehir. TS maçları da kötü gidiyor. Valla sağlam dayak dönecek gibi.”

“Ne zaman dan beri Trabzon’da HDP İl Örgütü var. Neyse Kızılyıldız maçı öncesi meydan da antrenman olur bizimkilere.”

“Trabzon’da HDP yürüyüşü veya eylemi yapmak resmen intihar etmektir Hadi İstanbul falan neyse ama Trabzon’da ciddi anlamda katliam çıkar böyle milliyetçi bir şehirdir çünkü!”

“Bu akşam Trabzon meydan karışır, eğer gerçek ise hdp baya bir yürek yemiş.”

“HDP Trabzon İl Örgütü diye bir şey mi var? bunlar bu hakkı kendilerinde nerede buluyor? Trabzon’da bildiğim kadarıyla HDP binası yok. Şurada giremedikleri Türkiye’de 5-6 yerden biri. Her yerde örgütleniyorlar.”

”ŞEHRİ KARIŞTIRMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”

Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Mihrap Altınışık ise şehrin karıştırılmak istendiğine dikkat çekti.

Trabzon Valiliğinin ve Emniyetin teyakkuzda olması gerektiğine dikkat çeken Altınışık şunları söyledi;

“Bu paylaşım Twitter başta olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarından bugün servis edilmiştir. Birincisi; Trabzon şehrinde HDP İl Binası, İl Başkanlığı, İl Örgütü veya İlçe Örgütlenmeleri yoktur, asla da olmayacaktır.

İkincisi; Dünya Barış Gününü bahane ederek açıklama yapacaklarını düşünen kişilerin kafalarından geçenleri gayet iyi okumaktayız. Bu şehri karıştırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. İsim güzellemesi yaparak sosyal medyada afiş paylaşanların hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Üçüncüsü; bu şehrin ayarlarıyla oynamak isteyenler şunu unutmamalıdır ki bu ateş onları da yakacaktır.” ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ VE YANDAŞLARINA MÜSAADE ETMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

“Terör örgütüne, onun paydaşlarına, yandaşlarına ve destekçilerine asla müsaade edilmeyecektir. Ortalığı karıştırmanın anlamı yoktur. Sosyal medyada bu paylaşımı gören tüm vatandaşlarımız orada olacaktır.

Şehrimizin en yetkili mülki amiri olan Vali Beyefendi başta olmak üzere, Emniyet Müdürümüz, emniyet güçlerimiz gerekeni yapmalıdır ve yapacaklarına dair olan inancımız ise kuvvetlidir. Bu yapılması düşünülen basın açıklamasına müsaade edilmemelidir.

Aksi taktirde geçmiş dönemlerde şehrimizde yaşanmış benzer durumlarda ne olduğu herkes tarafından bilinmektedir.”