HDP teröristbaşı Öcalan için büyük miting düzenliyor! İstanbul Kartal'da buluşacaklar
HDP bağlı olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı üyesi partilerle birlikte PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için büyük miting düzenleyeceğini açıkladı.
Yeniakit.com.tr
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, Pazar günü İstanbul Kartal'da büyük miting düzenleyecek.
HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteneceği duyuruldu.
Yapılan Türkçe ve Kürtçe paylaşımlarda, "Tecrite karşı meydanlardayız" ifadesi kullanıldı.