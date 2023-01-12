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Siyaset HDP teröristbaşı Öcalan için büyük miting düzenliyor! İstanbul Kartal'da buluşacaklar
Siyaset

HDP teröristbaşı Öcalan için büyük miting düzenliyor! İstanbul Kartal'da buluşacaklar

HDP bağlı olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı üyesi partilerle birlikte PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için büyük miting düzenleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 23:20:00 -
HDP teröristbaşı Öcalan için büyük miting düzenliyor! İstanbul Kartal'da buluşacaklar

 Yeniakit.com.tr 

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan (SMF) oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, Pazar günü İstanbul Kartal'da büyük miting düzenleyecek.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteneceği duyuruldu.

Yapılan Türkçe ve Kürtçe paylaşımlarda, "Tecrite karşı meydanlardayız" ifadesi kullanıldı.

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