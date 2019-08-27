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HDP sözcüsü gözaltına alındı

Diyarbakır’da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP Meclis Grubu Sözcüsü Halime Bayram gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 Salı 21:19
HDP sözcüsü gözaltına alındı

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP Meclis Grubu Sözcüsü Halime Bayram’ın da evine polis baskını yapılmış, ancak evde bulunamamıştı. HDP’li Bayram, yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gittiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 21:19
  1. Halime Bayram
  2. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  3. bölücü terör örgütü PKK/KCK
  4. HDP

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