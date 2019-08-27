HDP sözcüsü gözaltına alındı Diyarbakır’da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP Meclis Grubu Sözcüsü Halime Bayram gözaltına alındı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP Meclis Grubu Sözcüsü Halime Bayram’ın da evine polis baskını yapılmış, ancak evde bulunamamıştı. HDP’li Bayram, yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gittiği Diyarbakır Adliyesinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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