HDP sevici Dursun Çiçek'e çağrı! 'Yüreğin yetiyorsa çıkıp söyle'

CHP İstanbul eski Milletvekili ve eski asker Dursun Çiçek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapabileceklerini ima ederek 'Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz.' demişti.

Dursun Çiçek'in bu sözleri HDP ile CHP arasında bir ittifak olabileceği iddialarını doğrularken, vatandaşların tepkisini çekti.

Latif Şimşek'ten çağrı

Beyaz Gazete'nin özel haberine göre terör örgütü PKK'nın kalleşçe saldırısı sonrası 8 şehit verdiğimiz bugünlerde, Dinamit'in sunucusu ve Gazeteci Latif Şimşek Dursun Çiçek'e bir çağrıda bulundu.

Dursun Çiçek'e televizyonda sözlerini tekrarlama çağrısında bulunan Şimşek 'Dursun Çiçek şimdi bağlansın desin ki, canlı yayında 'HDP ile ittifak yapmamız gerekiyor' desin. Yüreği yetiyorsa, varsa yüreği çıksın söylesin' dedi.