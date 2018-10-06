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HDP sevici Dursun Çiçek'e çağrı! 'Yüreğin yetiyorsa çıkıp söyle'

Gazeteci Latif Şimşek, CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek'in, 'Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz' sözleri üzerine Çiçek'e dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:03
HDP sevici Dursun Çiçek'e çağrı! 'Yüreğin yetiyorsa çıkıp söyle'

CHP İstanbul eski Milletvekili ve eski asker Dursun Çiçek, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapabileceklerini ima ederek 'Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz.' demişti.

Dursun Çiçek'in bu sözleri HDP ile CHP arasında bir ittifak olabileceği iddialarını doğrularken, vatandaşların tepkisini çekti.

Latif Şimşek'ten çağrı

Beyaz Gazete'nin özel haberine göre terör örgütü PKK'nın kalleşçe saldırısı sonrası 8 şehit verdiğimiz bugünlerde, Dinamit'in sunucusu ve Gazeteci Latif Şimşek Dursun Çiçek'e bir çağrıda bulundu.

Dursun Çiçek'e televizyonda sözlerini tekrarlama çağrısında bulunan Şimşek 'Dursun Çiçek şimdi bağlansın desin ki, canlı yayında 'HDP ile ittifak yapmamız gerekiyor' desin. Yüreği yetiyorsa, varsa yüreği çıksın söylesin' dedi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:03
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. HDP
  4. Dursun Çiçek
  5. Latif Şimşek

YORUM YAZ

  • MilletMillet1 sa önce
    Olmadı olamadı .Bir türlü istediğimiz devlet sistemini kuramadık .Kurduğumuz devlet sisteminin çıkardığı kurmay albaya bakın. Düşünün hele İngiltere de emekli bir asker çıkıp İra ile işbirliği yapmamız gerekiyor ,yada Bir cibilliyetsiz ABD askeri Maduro ile iş birliği yapmalıyız der mi diyebilir mi
  • Kazım TANRIVERDİKazım TANRIVERDİ1 sa önce
    KİM TERÖR SEVİCİLİĞİ YAPIYORSA,DEVLET YAKASINDAN TUTUP OLMASI GEREKEN YERE KOYSUN
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