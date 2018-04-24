HDP Selo'yu hazırlıyor!

Seçimlerde partisinin nasıl bir yol izleyeceğini açıklayan Temelli, "7 Haziran’da yarım bıraktığımız işi de 24 Haziran’da tamamlayacağız. Kendi adayımızla gireceğiz, emek ve demokrasi güçlerinin sesi olacağız. Türkiye’nin adayı ile gireceğiz. Türkiye partisi olduğumuz için Türkiye adayı ile gireceğiz. Biz hakikatin sesiyiz. Güçlü adayla gireceğiz. Çünkü bizim programız güçlü. Biz bu programı halklarımızla beraber mücadele tarihimizle yazdık. Biz Türkiye’nin önünü açan partiyiz. Bu programı hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız. 7 Haziran’dan çok daha güçlü bir şekilde parlamentoda olacağız" ifadelerini kullandı.

Temelli'nin bu açıklamaları, Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran seçimleri öncesinde ki konuşmalarıyla bire bir uyuşuyor. Bu durum sonrası Demirtaş