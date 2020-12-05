HDP-PKK’nın yalanlarına artık kimse inanmıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Evlatları HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi 460. günü geride bıraktı. Tüm olumsuz şartlara ve HDP’nin tehdit, kışkırtmalarına rağmen evlat bekleyişini aralıksız sürdüren acılı anneler, kaçırılan çocuklarını PKK’dan söküp almakta kararlı.

“HDP bize türlü türlü oyunlar oynadı”

7 yıl önce 17 yaşında Bursa’dan dağa kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetini sürdüren acılı Türkan Mutlu, “Yıllardır evladıma hasret yaşıyorum. Acımı dindirmek için, bir nebze de olsa elimden gelen mücadeleyi verebilmek için Annelerin HDP önündeki eylemine katıldım. Aylardır sürdürdüğümüz eylem sayesinde 22 annenin yüzü güldü. Duası kabul oldu. HDP türlü türlü oyunlarla bizi oturma eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. ama hiçbir anne aldırış etmedi. HDP’nin karın ağrısını biliyoruz. Artık gençleri kandırarak dağa gönderemiyor. Kandil eleman istiyor ama HDP bulamıyor. Onların yalanlarına artık kimse inanmıyor. Biz de evlatlarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Bir tek canımız kaldı o da evlatlarımızın yoluna feda olsun. Ben daha fazla acı çekmek istemiyorum bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Oturma eylemini son nefesime kadar sürdürmem gerekiyorsa, sürdürürüm” şeklinde konuştu.

“HDP baskı altında, kandil tedirgin”

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan gelerek eyleme katılan anne İmmihan Nilifırka da, “Gün, HDP’ye karşı durma, evlatlarımızın peşinden gitme vaktidir. 460 gündür sürdürdüğümüz evlat nöbeti sayesinde birçok annemiz evladına kavuştu. Birgün bizim de evlatlarımıza kavuşacağımıza inancımız tamdır. HDP baskı altında, Kandil tedirgin. Eleman bulamıyorlar.

Bu korku onlara yeter. Biz evlatlarımızı alana kadar eyleme devam edeceğiz. Evlatlarımızı getirmedikleri sürece bu yok olma korkusu ile yaşayıp duracaklar. Ben oğlumu onlar için yetiştirmedim. Ben oğlumu üniversitelere okusun diye gönderdim onlar da gidip oradan kaçırdılar. HDP’lilerin biraz da olsa yüzü kızarmıyor bu acımız karşısında. Acımızla dalga geçiyorlar” ifadelerini kullandı.