HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 286’ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 286’ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 286’ncı gününde de devam ediyor. Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, oğlunu almadan eyleme son vermeyeceğini dile getirdi. Övünç, "Baran oğlum gel artık dayanacak gücüm kalmadı, her gün gözyaşı döküyorum, senin kokunu, sesini, yürüyüşünü özledim. Oğlum gel dayanacak gücüm kalmadı, HDP beni burada oğlumu da dağda öldürüyor. HDP artık çocuğumu versin, PKK oğlumu mahalle arasında götürmedi, HDP götürüp PKK’ya verdi" dedi.