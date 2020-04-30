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Aktüel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 241’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 241’inci gününde de devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:13:18 -
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 241’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 241’inci gününde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 241’inci gününe girdi. Ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana’da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine devam ettiğini söyledi. Küçükdağ, “Bugün 241 gündür buradayız, eylemimizi devam ettireceğiz, çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. HDP nasıl çocuklarımızı kandırıp götürüp PKK’ya sattı, o şekilde bize teslim etsinler. Ne bayram var ne de bir seyran, vekiller yanımızdan geçiyor, bize laf atıp içeri giriyorlar. Engin oğlum ne olursun gel seni çok özledim, gel askere, devletimize teslim ol. Ben senin sesine ve kokuna hasrettim. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

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