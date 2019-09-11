0553 313 94 23

HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, aileleri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:00
HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı

Diyarbakır’da çocukları dağa kaçırılan aileleri ziyaret eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, aileleri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.


Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek, Diyarbakır’da oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Ağlayan ailelerle sohbet edip acılarını paylaşan Gökçek’in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Gökçek, "Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin, onları evlatlarıyla sınamasın. Hepimiz kardeşiz. Bu anaların haklı ve onurlu mücadelesi mutlaka kazanacak" dedi.


Ziyaretin ardından Gökçek ve beraberindekiler HDP Diyarbakır il binasının önünden ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı
    1. Mersin’de trafik kazası: 1’i ağır 5..
    2. İçişlerinden otoyollarda hız sınırı..
    3. Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem..
    4. Eşini ziyarette gittiği cezaevinde..
    5. Narkotik eğitim Tır’ı Muğla’da
    6. 2020 Avrupa Elemeleri grup maçları ne..
    7. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    8. ’Prenses doğum’ doğum sancısını..
    9. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü..
    10. Ordu’da oda ve borsalar kendini..
    11. Kaymakam Altay köylü vatandaşlarla..
    12. "Rejim güçleri İdlib'de sivil..
    13. Terörle mücadele gazisine asfalt dayağı
    14. Medipol Mega Üniversite Hastanesi,..
    15. Mudanya'da denize giren kişi boğuldu
    16. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    17. Külliye'de Büyükşehir Belediye..
    18. Nazilli Belediyesi Duru bebek için..
    19. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:
    20. Giresunspor'da hedef üç puan
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim