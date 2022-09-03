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Gündem HDP Milletvekili Semra Güzel tutuklandı
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HDP Milletvekili Semra Güzel tutuklandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken perukla enselenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 22:48:00 -
HDP Milletvekili Semra Güzel tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının yaptığı ortak çalışma sonucunda enselenen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in ifade işlemleri tamamlandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Semra Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Savcılık, Semra Güzel'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.

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