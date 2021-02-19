HDP milletvekili hangilerinin dokunulmazlığı kaldırılıyor?
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, bebek katili vatan haini PKK’nın sesi olmaya devam ediyor. Terör ile arasına mesafe koymadığı gibi, ittifak ortağı CHP’yi de peşinden sürüklemeye devam eden HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi. Peki hangi HDP milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak? Dokunulmazlığı kaldırılacak HDP milletvekilleri kim?
Kobani olayları soruşturmasında 9 HDP'li milletvekili hakkında fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderildi. Dokunulmazlığı kaldırılacak HDP milletvekilleri kim?
HDP milletvekili hangilerinin dokunulmazlığı kaldırılıyor?
İşte o milletvekilleri
1. Fatma Kurtulan
2. Garo Paylan
3. Hüda Kaya
4. Meral Danış Beştaş
5. Hakkı Saruhan Oluç
6. Serpil Kemalbay Pekgözegü
7. Sezai Temelli
8. Pero Dundar
9. Pervin Buldan
Öte yandan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.