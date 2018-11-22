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HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu stokçuluları savundu: Ne yapsın adamlar?

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, stokçuluğun serbest piyasa ekonomisinde yasal bir yöntem olduğunu öne sürerek, "Soğan üreticisinin stoklarını yakaladınız. Ne yapsın adamlar? Beklenti o ki, fiyatlar artacak" diye konuştu.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:23
HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu stokçuluları savundu: Ne yapsın adamlar?

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, stokçuluğun serbest piyasa ekonomisinde yasal bir yöntem olduğunu öne sürdü. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Katırcıoğlu, "Soğan üreticisinin stoklarını yakaladınız. Ne yapsın adamlar? Beklenti o ki, fiyatlar artacak." dedi.

'Bu manipülasyon değil'

HDP'li Katırcıoğlu, "Fiyatların artacağını gören iş dünyası temsilcileri stok yaparlar. Bu, manipülasyon değil. Sayın Cumhurbaşkanı 'Serbest piyasa ekonomisine bağlılığımız devam edecek.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na düzeltme yapma şansı verin. Bizi, inzibati yöntemlerle ekonomiyi düzeltme gibi komik bir duruma düşürmeyin." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:23
  1. İstanbul
  2. erol katırcıoğlu
  3. TBMM
  4. Plan ve Bütçe Komisyonu
  5. Bütçe Görüşmesi
  6. bütçe görüşmeleri

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  • AbdoAbdo8 dk önce
    Adam muhalif olacakya vazifesi bu çok görmeyin .her şeye iyi kotü itiraz
  • uyan tcuyan tc55 dk önce
    stok yapıp malı saklayıp az gösterip zam bekleyenler vatan hainleridir. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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