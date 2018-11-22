HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu stokçuluları savundu: Ne yapsın adamlar?

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, stokçuluğun serbest piyasa ekonomisinde yasal bir yöntem olduğunu öne sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan Katırcıoğlu, "Soğan üreticisinin stoklarını yakaladınız. Ne yapsın adamlar? Beklenti o ki, fiyatlar artacak." dedi.

'Bu manipülasyon değil'

HDP'li Katırcıoğlu, "Fiyatların artacağını gören iş dünyası temsilcileri stok yaparlar. Bu, manipülasyon değil. Sayın Cumhurbaşkanı 'Serbest piyasa ekonomisine bağlılığımız devam edecek.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na düzeltme yapma şansı verin. Bizi, inzibati yöntemlerle ekonomiyi düzeltme gibi komik bir duruma düşürmeyin." ifadelerini kullandı.