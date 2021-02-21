HDP, Kürt’ü Kürt’e düşman ediyor! Marksist bir ideoloji ile fitne saçan HDP, halkların kardeşliğini tehdit ediyor

40 yıldan bu yana ülkemizin bütünlüğüne yönelik kanlı eylemler düzenleyen terör örgütü PKK’ya sırtlarını dayadıklarını deklare etmekten çekinmeyen HDP, Türkler ve Kürtler arasına düşmanlık tohumları ekiyor. Lafa geldiğinde ‘Halkların kardeşliği’ sözünü dilinden düşürmeyen HDP, icraata geldiğinde ise etnik temelli ve bölücü bir anlayışı esas alıyor. Anadolu’nun bin yıllık kardeşliğini yok etmek için sinsi bir plan dahilinde hareket eden HDP, barışı ve demokrasiyi değil kaosu ve gözyaşını savunuyor. Siyasiler ve gazeteciler ise HDP’nin barış söylemlerinin büyük bir aldatmacadan ibaret olduğunu kaydediyor.

HDP ve PKK Kürt düşmanıdır

Konuya ilişkin Akit’e konuşan eski AK Parti Milletvekili Gazeteci Yazar Mehmet Metiner, şunları ifade etti: “HDP sadece Türk’ü Kürd’e düşman etmiyor. Kürd’ü bizzat Kürd’e düşman ediyor. Kürtler arasındaki ihtilafları derinleştiriyor, kendileri gibi düşünmeyen Kürtleri düşman ilan ediyor. Kendisini eleştiren Kürtleri infaz ediyor. Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi yüzbinlerce Kürd’ü yerinden yurdundan sürüyor. Kürt bebeklerini, Kürt annelerini öldürüyor. Korucuları öldürüyor. Kürtlerin en büyük sorunu PKK ve onun siyasi uzantısı HDP’dir.”

Kürtlerin en büyük düşmanının HDP olduğunu kaydeden Mehmet Metiner, “HDP ve PKK’ya dur denilmezse, bu yapılar Kürtlere daha çok zulüm edecektir” ifadelerini kullandı.

HDP, bir Batı projesidir

Gazeteci Yazar Şükrü Sak da şu değerlendirmede bulundu: “HDP demokratik siyaseti benimsemedi Türkiye’de. Türkiye’ye karşı silahlı eylem yapan terör örgütü PKK’ya karşı mesafe koyamadı. Bunların Türk toplumuna bir teklifi yok. Kürtlerin problemlerine de çözüm sunacak bir programları yok. Olmadığı gibi de düşmanlık tohumları ekiyor. HDP, bir Batı projesidir. Türk ve Kürt halkını birbirine düşman etmek için bir politika izledi. PKK ile arasına mesafe koymamasının asıl nedeni de budur.”

Aynı secdeye baş koyuyoruz

Türklerin ve Kürtlerin kadim kardeşliğinin asla bozulmayacağını vurgulayan Sak şöyle devam etti: “Faşizme dayalı, ırkçılığı körükleyen siyasetten vazgeçmediler. Kürt halkını, Türk halkına düşman etmek için her türlü argümanı kullandılar. Türk ve Kürtler yıllardan beri Anadolu’da kardeşçe yaşadı ve çatışmadı. HDP’nin provokasyonuna rağmen yine çatışmayacak. Zira aynı secdeye baş koyuyoruz.”