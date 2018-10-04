THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

HDP Kovancılar ilçe başkanı Resul Ülker bıçaklı saldırıya uğradı

Elazığ'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker, yasak ilişki yaşadığı belirtilen kadının oğlu S.K. tarafından bıçaklandığı öğrenildi. S.K. jandarmaya teslim olurken, HDP’li başkan Resul Ülker’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:10
HDP Kovancılar ilçe başkanı Resul Ülker bıçaklı saldırıya uğradı

Elazığ'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker, yasak ilişki yaşadığı belirtilen kadının oğlu S.K. tarafından bıçaklandığı öğrenildi. S.K. jandarmaya teslim olurken, HDP’li başkan Resul Ülker’in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde yaşayan S.K. (16), annesiyle ilişki yaşadığını öğrendiği HDP Kovancılar İlçe Başkanı Resul Ülker'i (65) sırtından bıçakladı. Yaralanan Ülker, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.K. olaydan sonra jandarmaya teslim olurken, evli ve 6 çocuk babası Ülker'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:10
  1. Elazığ
  2. hdp kovancılar ilçe başkanı
  3. resul ülker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı! "Türkiye ile ilişkiler güçlenince..."
    1. AB ve NATO'nun 'Balkanlar' planı!..
    2. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete..
    3. Otomotiv ihracatı rekora koştu
    4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta..
    5. Aydın'da parasına göz diken eski koca..
    6. Bakan Fatih Dönmez "500 milyon..
    7. Kimya ihracatta ikinciliğe yükseldi
    8. Fenerbahçe'nin konuğu Trnava! Muhtemel..
    9. İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık..
    10. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili..
    11. Trabzonspor'dan eski başkanı şok eden..
    12. CHP seçime değil 'hezimete'..
    13. Akçansa üst yönetimi yeni atamalarla..
    14. MİT Emre Uslu’yu titretti! Suçu..
    15. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    16. Petrolün varili 85,97 dolar..
    17. Merkez Bankası enflasyonun sebeplerini..
    18. Abdulkadir Konukoğlu, en iyi iş..
    19. Alex de Souza'dan Trabonspor itirafı:..
    20. HDP Kovancılar ilçe başkanı Resul..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Erbakan’ın notuna şoke eden cevap: ABD’den uçak alıyoruz, gerek yoktur
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!