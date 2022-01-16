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Siyaset HDP kongresinde skandal! Teröristbaşına övgü, Erdoğan'a hakaret
Siyaset

HDP kongresinde skandal! Teröristbaşına övgü, Erdoğan'a hakaret

HDP'nin Batman 4'üncü olağan kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 14:49:00 -

HDP'nin Batman 4'üncü olağan kongresinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan konuştu.

Pervin Buldan, "AK Parti, HDP için 'siyasi bir terörirsttir' ifadesinin kullandı. Ondan geri kalmayan küçük ortağı MHP, "Demokrasinin yüz karasıdır" diyerek, birbirleriyle yarışmaya başladılar. Buradan sesleniyoruz, Batman'dan sesleniyoruz. Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz. Sizin zihniyetinizdir. Sizin anlayışınızdır." açıklamasında bulundu. Buldan konuşmasının ardından kongrenin yapıldığı salondan, "Katil Erdoğan" ve "Gençlik Aponun fedaisidir" sloganları atıldı.

Buldan, "Sevgili halkımız bunun için de bir an önce sandıkların gelmesi, ülkenin bir erken seçime gitmesi için artık zamanın kalmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" dedi.

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