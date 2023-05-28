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Siyaset HDP, Kılıçdaroğlu’na oy istemeye devam ediyor! 'Tutukluların serbest kalması için...'
Siyaset

HDP, Kılıçdaroğlu’na oy istemeye devam ediyor! 'Tutukluların serbest kalması için...'

Yeniakit Publisher
2023-05-28 08:21:00 - 2023-05-28 08:22:57
HDP, Kılıçdaroğlu’na oy istemeye devam ediyor! 'Tutukluların serbest kalması için...'

Seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan PKK'nın Meclis'teki eli HDP, ikinci turda da Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. HDP, terör suçundan tutukluların serbest kalması için son şans olarak 28 Mayıs'ı gösteriyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu HDP‘ye birçok vaatte bulundu. İşte bu nedenle HDP, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak gibi terör suçlularının çıkarılması için Kılıçdaroğlu’na oy istemeye devam ediyor.

İSTEDİKLERİ SONUÇLARI ALAMADILAR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, merkez Bağlar ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Buldan, ilçedeki bir yasevinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, “Yapacağımız tercih hepimiz açısından bir kez daha kaderimizin belirleneceği bir tercih olacaktır.” diye konuştu.

“TUTUKLULARIN SERBEST KALMASINI İSTİYORUZ”

Yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda iki isimden birinin tercih edileceğini anlatan Buldan, şunları kaydetti:

“Barış ve savaş politikaları arasında önemli bir tercih yapmak zorundayız. Diyarbakır halkı kendi sorunlarının çözümünü istiyor. Kürt halkı, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini istiyor. Kürt halkı cezaevinde haksız yere tutuklu olan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor. Hiçbirinin işlemiş olduğu bir suç olmamasına rağmen yıllardır cezaevinde haksız ve hukuksuz şekilde yatmalarına razı olmuyor, belediyelerine kayyum atanmasına razı olmuyor, rıza göstermiyor. Bunun mesajını vermek için yarın Diyarbakır’da ve bütün bölgede elbette Türkiye’nin her yerinde bu mesajla, bu anlayışla sandığa giderek oylarımızı kullanıp bu ülkeyi yönetenlere önemli bir mesaj vermek bizlerin elindedir.”
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