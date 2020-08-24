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Aktüel HDP, Karadeniz'deki sel felaketlerine ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi
Aktüel

HDP, Karadeniz'deki sel felaketlerine ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:02:02 -
HDP, Karadeniz'deki sel felaketlerine ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi

TBMM (AA) - HDP, Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerine ilişkin Meclis Araştırması açılmasını istedi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç'un imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Karadeniz'de her yıl yaşanan sağanak yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle onlarca vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Önergede, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de son 18 yıldır yaşanan sel ve heyelan felaketleri, denizle kara arasına beton set çekilerek yapılan yolların, dere yataklarının istinat duvarları çekilerek işgal edilmesinin, duble yolların, vadileri taş ocaklarına çevirmenin, irili ufaklı tüm derelerin üzerlerine kurulan HES'lerin ve tüm bunlar için yapılan orman kıyımlarının sonucudur. Daha fazla can kaybı ve doğa talanının önüne geçmek için Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması, projelerin durdurulması ve gereken önlemlerin acilen alınması adına Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."



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