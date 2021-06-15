HDP kapatma davası ne zaman? HDP kapatma davası ne zaman başlayacak?

Son dakika haberine: HDP'ye kapatma davasında Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini 21 Haziran'da yapacak. Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle tekrar açılan davada raportör görevlendirmişti. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. AYM'nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

HDP’deki hangi isimlere siyaset yasağı var?

AYM’ye ilk dava, Başsavcı Şahin tarafından HDP’nin kapatılması talebiyle 17 Mart’ta açıldı. İddianamede 687 HDP’liye siyasi yasak talep edilmişti. AYM, 31 Mart’ta oybirliği ile “odak” ilişkisinin kurulamadığı ve eksiklikleri nedeniyle iddianameyi iade etmişti. Başsavcılık idianameyi ikinci kez hazırlayarak, AYM’ye göndermişti. Yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, siyasi yasak istenen HDP’lilerin sayısı azalmıştı. İkinci iddianamede, HDP’nin mevcut eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil yaklaşık 500 HDP’liye beş yıl süreyle siyasi yasak istenmişti. HDP’nin, banka hesabına tedbir konulması da talep edilmişti.