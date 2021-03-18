HDP kapatılması son dakika kimlere siyaset yasağı var? HDP'de siyaset yasağı olan isimler kimler?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından, adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir."

HDP’de kimlere siyaset yasağı var?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, terör partisi HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde açtığı davada iddianamenin detaylarına ulaşıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddianamede, HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini belirtti. İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı belirtildi.

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor. İddianameden şu ifadeler var: Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir.