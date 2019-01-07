HDP ittifak partileri | Son dakika HDP ittifak haberleri

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2019 yerel seçimlerde ismi duyulmamış partilerle ittifak yaptı. Bu ittifakın amacı ise Cumhur İttifakı'nın başarısını engellemekmiş. Peki HDP'nin ittifak yaptığı partiler hangileri?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İttifakla Kürt halkının ulusal birliğine hizmet edecek tarihsel bir adım atmış olacağız. Bu oldukça önemli ve değerli bir aşamadır. Halkımızın bizden beklentisi de budur" ifadesini kullandı.

İşte HDP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde ittifak yaptığı partiler:

Azadi Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Platforma Demokratên Kurd (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T)

Cezaevinden ittifak mesajı

HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş, Edirne Cezaevi'nden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün altına imza attığımız Kürt partilerinin siyasal işbirliği iradesini tarihi açıdan son derece anlamlı ve önemli bulduğumu belirtmek istiyorum" ifadesini kullandı.